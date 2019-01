"Planina" Dramond neprelazna za Kliperse, Grifin brojao do 44! Srbima ni minut...

Klipersi su doživeli 18. poraz ove sezone, a za razliku od njih, Detroit je stigao do 18. pobede - 109:104. U Los Anđelesu velika neizvesnost na samom kraju susreta, Detroit je stekao dvocifrenu prednost krajem prve četvrtine, održavao je sve do početka poslednje kada su Klipersi stegli odbranu i zaigrali daleko čvršće. Stigli su do 97:97 nakon serije 7:0, ali je tada Bulok pogodio veoma bitnu trojku kojom je odbio napad Klipersa. Upravo...