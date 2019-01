Ćorić lagano, Ivo 39 asova, Kei se provukao posle 0:2

Četrdesetogodišnji Karlović je odigrao odlično protiv skoro duplo mlađeg protivnika, izgubio je samo jedan gem na svoj servis i to u trećem setu, ali je već u sledećem vratio istom merom i zahvaljujući sigurnom servisu ostao u žrebu. Hrvat je imao 39 as udaraca, od toga 14 u četvrtom setu, iskoristio je jednu od tri brejk lopte, a spasao je tri. Stand and deliver @ivokarlovicfires down 39 aces to def. Hubert Hurkacz 6-7(5) 7-6(5) 7-6(3)...