Borbenom Viktoru set protiv Cicipasa, Grk ide dalje

Cicipas je brejk prednosti napravio već na samom startu prvog seta kada je poveo 2:0, a Grk je do kraja tog dela igre držao prednost da bi dobio set 6:3. U drugom setu nije bilo ni brejk prilika sve do šestog gema, kada je svoju treću brejk šansu u tom gemu iskoristio Viktor Troicki. 200. igrač sveta je zatim spasao pet brejk lopti, da bi opet oduzeo servis Grku i došao do izjednačenja u setovima, dobivši drugi set 6:2. Tsitsipas vs. Troicki...