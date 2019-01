Australijan open: Novak nakon malo drame u osmini finala! (video)

Novak Đoković plasirao se u osminu finala Australijan opena pobedom nad Denisom Šapovalovim iz Kanade, 3:1 u setovima. Đoković je odlično ušao u meč, oduzeo je dva puta rivalu servis u prvih pet gemova i nakon početnih 1:0 za Kanađanina stigao do 4:1. Uspeo je Šapovalov da uzvrati maltene odmah i na Đokovićev servis smanji na 4:2, ali je Novak novim brejkom u devetom gemu sprečio preokret i poveo 1:0 u setovima. No problems for the world...