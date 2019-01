Đoković: Nadam se istom ishodu u finalu kao 2012.

Beta pre 4 sata

Srpski teniser Novak Đoković rekao je da mu je današnje polufinale protiv Luke Puja verovatno najbolji meč koji je odigrao na Australijan openu i dodao da se nada istom ishodu u finalu kao i 2012."Ovo je definitivno jedan od najboljih mečeva koje sam odigrao na ovom terenu. Sve je funkcionisalo onako kako sam zamislio pre meča", rekao je Đoković.Đoković se danas plasirao u svoje sedmo finale Otvorenog prvenstva Australije, pošto je u polufinalu pobedio Francuza Luku Puja sa ubedljivih 6:0, 6:2, 6:2."Pre 12 meseci je izgledalo malo verovatno da ću biti ovde gde sam danas. Ali, govorio sam to i ranije, uvek sam imao puno vere u sebe i to samopouzdanje je uvek prevladavalo", rekao je Đoković.Prvi teniser sveta će se za titulu boriti protiv Španca Rafaela Nadala.Đoković i Nadal su se do sada sastajali 52 puta, a dve pobede više upisao je srpski teniser.Jednu od tih 27 pobeda, Đoković je ostavio upravo u finalu Australijan opena 2012. godine kada je slavio posle epskog meča u pet setova i skoro šest sati igre."Definitivno bih kupio ulaznicu za taj meč... za one koji to još nisu uradili", našalio se Đoković."To finale je iskustvo koje doživite jednom u životu. Nadam se da će ishod biti isti za mene", dodao je Đoković.