Đoković ubedljivo do finala, sa Nadalom za sedmu titulu

MELBURN – Prvi teniser sveta Novak Đoković ubedljivom pobedom nad Francuzom Lukom Pujem 6:0, 6:2, 6:2 plasirao se u finale Australijan opena. Srpski as je do prilike da osvoji sedmu rekordnu titulu u Melburnu stigao sjajnom partijom rešenom posle samo 83 minuta. O stanju na terenu, odnosno ogromnoj razlici, najbolje odslikava činjenica da je Puj prvi gem osvojio tek na početku drugog seta, a posle uspeo da dođe do samo još tri. Đoković će...