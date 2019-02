Nju Ingland Petriotsi šampioni NFL, šesti trijumf u Superbolu (VIDEO)

Beta pre 20 minuta

Ekipa Nju Ingland Petriotsa osvojila je titulu u Nacionalnoj fudbalskoj ligi (NFL) pobedom nad Los Anđeles Remsima rezultatom 13:3, u 53. Superbolu.Ono što je od početka bilo nadmetanje, neočekivano, odbrana, prelomio je jedini tačdaun na meču, delo trkača Petriotsa Sonija Mišela na sedam minuta do kraja utakmice.Petriotsi su tako osvojili šestu titulu i izjednačili se s velikim rivalima Pitsburg Stilersima.Za najkorisnijeg igrača NFL finala proglašen je hvatač Petriotsa Džulijan Edelman. On je večeras uhvatio 10 pasova za ukupno 141 jard, čemu je dodao i osam jardi trčanjem.Iako se očekivalo da u meču dva tima s odličnim napadačkim postavama bude dosta poena, to se nije desilo. Naprotiv, postavljeni su neki negativni rekordi.Superbol na stadionu Mercedes-Benc u Atlanti je postao finale s najmanje poena u istoriji, skinuvši s tog trona sedmo izdanje Superbola, u sezoni 1972-1973, kada su Majami Dolfinsi savladali Vašington Redskinse s 14:7. Ovogodišnji Superbol je prvi u istoriji u kom nije bilo tačdauna u prve tri četvrtine. Tim iz Los Anđelesa je sa devet uzastopnih pantova oborio dosadašnji rekord u toj, ne baš pohvalnoj, statistici.U ekipi iz Bostona, kvoterbek Tom Brejdi je bacio 262 jarda i jedan presečen pas, od trkača su se izdvojili Soni Mišel s 94 jarda i tačdaunom i Reks Berkhed s 43 jarde. Tajt end Rob Gronkovski je uhvatio šest lopti za 87 jardi.Kod poraženih Remsa, kvoterbek Džered Gof je bacio 229 jardi i jedan presečen pas, Brendin Kuks je uhvatio osam pasova za 120 jardi, dok je najviše pretrčao Tod Gerli, 35 jardi. Gerli, jedan od najboljih igrača Remsa, bio je veoma malo korišćen u igri, što se odrazilo i na igru tima iz Los Anđelesa.Prvi napad na meču su imali Petriotsi i on je, posle par dobrih trčanja, okončan presečenim pasom. Remsi u svom prvom napadu nisu uspeli da pređu 10 jardi i tako je počela serija pantova.Petriotsi su u drugom napadu došli do prilike da poentiraju ali je kiker Stiven Gostkovski promašio šut za tri poena.Odbrana ekipe iz Bostona je tokom čitavog meča vršila ogroman pritisak na Gofa koji nije imao dobru zaštitu svoje ofanzivne linije pa je sekovan četiri puta. S druge strane, odbrana Remsa je Brejdija sekovala samo jednom.Prvi poeni su postignuti u drugoj četvrtini. Posle četiri i po minuta igre i dugačkog pasa koji je uhvatio Edelman, Gostkovski je pogodio fild gol pa su Petriotsi poveli 3:0.Ispostavilo se da je pogodak Gostkovskog bio jedino poentiranje u prvom poluvremenu, a igrače su na terenu stadiona Mercedes-Benc zamenili "Maroon 5", Trevis Skot i Big Boj.Drugo poluvreme je počelo jednim dobrim trčanjem Gerlija i povredom sejftija Petriotsa Patrika Čanga. Na kraju tog napada su Remsi sedmim uzastopnim pantom oborili dotadašnji rekord.Posle još jednog panta, Gof je najzad uspeo da poveže nekoliko dobrih pasova ali pokušaj pasa za tačdaun nije uspeo, pa su Remsi imali priliku da izjednače rezultat što je kiker Greg Zurlajn i učinio. U poslednju deonicu igre se tako ušlo s rezultatom 3:3.Na početku četvrte četvrtine su obe ekipe pantovale, da bi onda Petriotsi krenuli u, kako će se ispostaviti, odlučujući napad. Brejdi je bacio tri odlična pasa, od kojih je treći Gronkovski uhvatio na dve jarde od end zone Remsa, da bi u narednom pokušaju Soni Mišel uneo loptu u end zonu za tačdaun. Gostkovski je potom pogodio šut za ekstra poen i 10:3 za Nju Ingland.Gof i Remsi su odgovorili solidnim drajvom i tri dobra pasa. Međutim, pod ogromnim pritiskom odbrane Petriotsa, Gof je bacio presečen pas i tako praktično poklonio pobedu Petriotsima.Gostkovski je na 1:12 do kraja pogodio još jedan št za tri poena i postavio konačan rezultat.Meč Remsa je na "najbolji" mogući način zaokružio kiker Zurlajn, promašivši šut za tri poena u poslednjem napadu svog tima.