Teodosić: Još reprezentacija i kraj sezone

Doskorašnji košarkaš Los Anđeles klipersa Miloš Teodosić rekao je danas u Beogradu da će igrati za reprezentaciju Srbije protiv Estonije i Izraela u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo i da će nakon toga završiti sezonu."Odigraću ove dve utakmice za reprezentaciju i to bi bilo to za ovu sezonu. Odlučio sam da ne igram nigde do kraja sezone, da se odmorim i da se kroz reprezentativno okupljanje u julu spremim za narednu sezonu. Da radim na sebi i spremim se za reprezentaciju, kasnije i za klub", rekao je Teodosić novinarima na okupljanju reprezentacije, a prenosi Mocartsport.Teodosić je nedavno prekinuo saradnju sa Klipersima, a kako je danas rekao - to je i priželjkivao."Prvi put da sam dobio otkaz u nekoj ekipi i nije ti lako kad razmišljaš s te strane. S druge strane, to je nešto što sam iskreno priželjkivao. Nije bilo to-to. Mučili su se i Klipersi sa mnom i ja sa njima. Nisam priželjkivao da budem trejdovan negde gde ne bih igrao toliko. Sve u svemu sam zadovoljan situacijom. Ostali smo u super odnosima", dodao je srpski plejmejker.Selekcija Srbija 21. februara od 18.00 časova gostuje Estoniji u Talinu, dok 24. februara od 16.00 dočekuje Izrael u dvorani "Aleksandar Nikolić".Srbiji je potrebna jedna pobeda iz ta dva meča da obezbedi plasman na Svetsko prvenstvo u Kini."Meni je uvek drago da dođem da igram za reprezentaciju. Uživam što sam ovde danas. Potrudiću se koliko god mogu da pomognem ekipi da ostvari barem jednu u naredne dve utakmice. To nam treba da bismo se plasirali na Svetsko prvenstvo", rekao je Teodosić.Dodao je da "momci koji su izneli kvalifikacije zaslužuju da Pionir bude pun"."Jako značajna utakmica za sve nas. Nadam se da će ljudi doći da podrže", rekao je Teodosić.