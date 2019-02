Krstović iz Zete prelazi u Crvenu zvezdu

Mladi napadač ostaće u Zeti do kraja sezone, a onda će se priključiti crveno-belima. On je danas u društvu predsednika Crvene zvezde Svetozara Mijailovića i sportskog direktora Mitra Mrkele na Marakani potpisao ugovor do leta 2023. godine, sa opcijom produžetka na još sezonu. "Došao sam u najveći klub u Srbiji. Jedva čekam da se priključim prvom timu Crvene zvezde i da što pre počnem sa radom. Puno mi je srce, dišem za crveno-bele boje,...