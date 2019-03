Fudbalski Nostradamus, znao je šta će se desiti u Parizu!

Za mnoge je sinoćnji trijumf znatno podmlađene ekipe Mančester junajteda na ''Parku prinčeva'' protiv Pari Sen Žermena (3:1) veliko iznenađenje, ali ne i za jednog navijača kluba sa Old Traforda, Timija Čina. On je sinoć na Tviteru, pre početka utakmice, bukvalno do detalja najavio ono što smo svi potom gledali, poručujući da ima dobar osećaj u vezi ove utakmice. ''Lukaku daje dva gola, PSŽ se vraća sa jednim golom, a Rašford rešava u...