Karlović preko Indijca do nove istorije

Novim trijumfom u Kaliforniji, Karlović je pomerio granicu najstarijeg pobednika nekog meča u istoriji turnira iz „Serije 1000”, koja sada iznosi 40 godina i 11 dana! Do trijumfa nad 97. igračem sveta, „div sa Šalate” je došao posle pravovremenog brejka u prvom setu (na 4:3) i taj-brejka u drugom, kad je potvrdio klasu u odnosu na Indijca. Hrvat je meč završio sa 16 as servisa. Zanimljivo je i to da je večeras prvi put posle tačno osam...