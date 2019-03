Uvodna sedmica iz snova

Masters u Indijan Velsu često se naziva „peti grend slem”, pored ostalog i zato što traje punih sedam kola i zahvata dve sedmice, od četvrtka do naredne nedelje. Za srpski tenis prva sedmica je završena bolje nego što je iko pomišljao. Čak četvorica naših stigla su do trećeg kola, šesnaestine finala, i to bez ijednog izgubljenog seta. Samo je Dušana Lajovića, u drugom kolu, zaustavio deseti nosilac Marin Čilić: 6:3, 6:4. U osmini finala...