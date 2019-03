ABA liga: FMP srušio crno-bele i poslao Partizan na Crvenu zvezdu!

Košarkaši FMP Železnika savladali su Partizan rezultatom 73:72 i tako odredili polufinalne parove u plej ofu ABA lige. Izjednačene su ekipe bile na samom početku, crno-beli su vodili 7:4, FMP je serijom 7-0 preuzeo vođstvo (11:7), i to vođstvo su domaći košarkaši održavali do završnice prvog dela igre. Ipak, pogotkom Jaramaza sa penala te Lendejla za dva gostujući tim je prišao na poen minusa, 18:17. Partizan je mogao do prednosti, ali je Rit...