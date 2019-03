Najbolji teniser sveta plasirao se u osminu finala Mastersa u Majamiju, ali je to učinio na teži način. Prvi međusobni meč Novaka Đokovića i Federika Delbonisa doneo je mnogo više uzbuđenja nego što je bilo ko mogao da očekuje. Najbolji na svetu slavio je sa 2:1 (7:5, 4:6, 6:1) i tako obezbedio plasman u osminu finala, ali je do očekivane pobede stigao na teži način. Ništa nije ukazivalo na to da će Novak imati problema sa Delbonisom. Nakon ranog brejka poveo je 4:1 i delovalo je da će prvi set dobiti za manje od pola časa igre. Stvari su...