Jokiću dabl - dabl, Denveru 50. pobeda u sezoni

Denver je u noći između utorka i srede došao do 50. pobede u ovoj sezoni. Nagetsi su na svom terenu savladali Detroit Pistonse. Nagetsi zamalo nisu prokockali 27 poena prednosti. 50 wins and we aren't done yet! #MileHighBasketball pic.twitter.com/2HKIv8zaFN Košarkaši Denvera upisali su i 50. trijumf u ovoj sezoni NBA. Nagetsi su pred svojim navijačima sa 95:92 bili bolji od Detroita. Pistonsi su na kraju još i dobro prošli i izbegli su ubedljiv poraz nakon što su u prvoj četvrtini postigli samo devet poena, a Denver se odvojio na +18 nakon...