Partizan izjednačio protiv Zvezde u polufinalu ABA lige

Košarkaši Partizana izjednačili su danas u polufinalnoj seriji ABA lige protiv Crvene zvezde.Partizan je u drugoj utakmici pobedio kao domaćin sa 70:67.Treća, odlučujuća utakmica polufinalne serije ABA lige igraće se u subotu, 6. aprila od 20.00.Zvezda je poenima Riversa i trojkom Fajea, posle nešto više od minut igre povela sa 5:2, ali je potom usledio period igre u kojem su se ređali promašaji i greške obe ekipe. Poena nije bilo sve do isteka šestog minuta kada je Veličković prekinuo te "prazne" minute.Prva deonice je završena trojkom Zagorca (13:9), da bi početak druge četvrtine pripao crno-belima koji su posle trojke Marinkovića stigli do plus šest (17:11).Gostujući tim je nakon toga zaigrao bolje, sredinom deonice je i poveo (20:23), ali je kraj prvog pšoluvremena ponovo pripao Partizanu koji je serijom od 6:0 dolazi do 34:27.Kako je Partizan završio drugu, tako je Zvezda počela treću četvrtinu – serijom 6:0. Izabranici Andree Trinkijerija su sve do finiša tog dela igre održavali prednost, kada se Zvezda poenima Čovića i Lazića odmakla na 42:46. Usledila je trojka Marinkovića uz faul i novo izjednačenje, da bi se u poslednju četvrtinu ušlo rezultatom 48:49.Zvezda je, koju nije poremetilo ni isključenje Perperoglua zbog druge nesportske greške, održavala prednost sve do četiri minuta pre kraja kada je stala u napadu a Partizan poenima Pejdža i Marinkovića ponovo poveo – 63:62.U poslednjih dva minuta bolje se snašao domaći tim, koji je nošen navijanjem oko 7.000 navijača izborio majstoricu.