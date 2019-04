NBA: Marjanović brojao do pet, Dalas može i bez Dončića – nastavlja se bitka za plej-of (video)

Zbog povrede kolena Luka Dončić nije bio u timu Dalasa na poslednje dve utakmice, ali to timu Rika Karlsija nije smetalo da izbori pobede na tim mečevima. Nakon trijumfa na gostujućem terenu protiv Oklahome, sada je pala i Filadelfija i to rezultatom 122:102, koja nije mogla da računa na Džoela Embida i Džimija Batlera. Do druge pobede Meveriksa pred domaćom publikom u poslednjih sedam duela ovu ekipu je vodio Džastin Džekson sa 24 poena,...