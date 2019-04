Čović: Prošle godine smo dobro naučili lekciju

Beta pre 3 sata

Predsednik Crvene zvezde Nebojša Čović rekao je danas da osvajanje ABA lige i ulaz u Evroligu nije samo interes samo tog kluba već i cele države Srbije i istakao da se neće ponoviti određene situacije kao prošle sezone."Finalna serija je poslednji korak ka cilju, a to je osvajanje ABA lige i plasman u Evroligu, što nije samo klupski interes, već i interes kompletne srpske košarke, da ima predstavnika u Evroligi. To je interes cele republike Srbije i zato nam je neophodna i pomoć države u poslu koji je ispred nas. Susrešćemo se sa klubom koji je državni projekat korporativne organizacije", rekao je Čović novinarima u Beogradu.Zvezda će igrati protiv podgoričke Budućnosti finalnu seriju plej-ofa ABA lige."Svi dobro znate šta se događalo prošle godine. Zato pozivam navijače da maksimalno ispunimo Pionir, u što većem broju. Da to bude u okvirima fer-pleja i korektnog navijanja. Verujem da će finale proteći u najboljem mogućem redu i da će sve biti apsolutno regularno. Prošle godine smo dobro naučili lekciju. Kontrolisaćemo i pratiti sve što se bude dešavalo. Verujem da će sve biti u redu. Imamo veoma loše iskustvo iz prošle sezone, ali nije bilo Bog zna šta ni ove", kazao je Čović.Zvezda će utakmice kao domaćin igrati u hali "Aleksandar Nikolić".To je omogućeno tako što su utakmice futsal i rukometne reprezentacije izmeštene u Arenu."Bilo je određenih nesporazuma oko hale. Izgleda da nas nisu baš planirali da budemo u finalu. Ali, dogodi se uvek onako kako treba", rekao je Čović."Obe su izmeštene u Arenu na čemu sam zahvalan predsedniku države i ljudima iz grada, kao i na razumevanju FSS-a i RSS-a. Uradićemo posao tamo gde treniramo, gde je naša kuća i gde smo tokom cele godine igrali utakmice", naveo je prvi čovek košarkaškog kluba Crvena zvezda.Gostujućim navijačima prema propozicijama, ali po rečima Čovića i vodeći računa o bezbednosti svih, neće biti omogućen ulaz u dvoranu."Neće biti dozvoljena obeležja Budućnosti. U Podgorici je u drugom kolu prebijen navijač Zvezde koji je bio sa unučićima, a imao je samo šal. Ne bismo želeli da se takvi slučajevi ovde dese, hoćemo da cela utakmica protekne u najboljem mogućem bezbednosnom redu. Imamo prednost domaćeg terena i maksimalno ćemo je koristiti", kazao je Čović.Istakao je da mu je žao što Zvezda neće igrati protiv Partizana u finalu."Polufinalna serija je bila finale pre finala. Nemamo ni vremena ni prostora da budemo u euforiji. Žao mi je što to stvarno nije bilo finale, ali šta da radimo... Srbija kao zemlja košarke ima najkvalitetnije košarkaške klubove, tu ne isključujem Partizan i mnoge druge klubove, što se pokazalo kroz prvu ABA ligu, gde su i FMP i Mega ostvarili rezultate sa izuzetno mladim timovima, ali i u drugoj ABA ligi", naveo je prvi čovek crveno-belih.Po njegovim rečima, Zvezda je odlično igrala poslednju utakmicu sa Partizanom."Odradili smo posao, čak smo u poslednja četiri minuta imali i faktor humanosti. Da vas ne podsećam na tajm-aute 'šta da radimo sa stokom kad je 30 razlike'. Mi tako nikad nećemo raditi. Uspeli smo da uradimo veliki posao na psihološkom planu. Izvanredno odigrana utakmica. Čestitam stručnom štabu i igračima. Nadam se da nam je to dalo novu energiju za ono što nas čeka u finalu. Neće biti lako, ali dobro smo zapamtili sve", rekao je Čović.Nije želeo da govori o incidentima pored terena na toj utakmici. Osudio ih je i naveo da ne podržava takvo ponašanje."To nije glavna vest. Time vi stimulišete nasilje. Glavna vest je sport, odlično ponašanje igrača, stručnih štabova, njihovi prijateljski odnosi u onako nabijenoj tenziji koja postoji od kad Zvezda i Partizan igraju. Nikakav propust u organizaciji Zvezde i obezbeđenja nije postojao", rekao je Čović.Dodao je da će u finalu najviše zavisiti od toga kako Zvezda bude igrala."Veoma mnogo zavisi od podrške navijača. Ona je bila izvanredna, Zvezda je pokazala da ima ubedljivo najbolje navijače i očekujem da prevaziđu sebe. Teren je ipak teren, tu treba pokazati, a drugačije je kada imaš dopunsku energiju navijača. Igramo protiv ubedljivo najskupljeg tima. Crna Gora jeste mala, ali kao tako mala može da da mnogo više para nego Crvena zvezda", rekao je Čović.Upitan šta je drugačije u odnosu na prošlu sezonu, Čović je odgovorio: "Sve je drugačije i sve će biti drugačije".Istakao je važnost i prve i druge utakmice finalne serije."Na kraju se to svelo ko nam je kriv kada smo imali Lesora. Može sve da bude ovako i onako, ali igrači i treneri moraju na kraju da odluče o nekim stvarima. Svi koji su na toj ploči odlučuju, a to nisu samo igrači i treneri, tu je i zapisnički sto", rekao je Čović.Zvezda u prve dve utakmice finalne serije neće moći da računa na Džoa Reglenda."Reglend je imao intervenciju na kolenu, oporavlja se i videćemo, moguće je za Podgoricu, ali ne možemo da garantujemo jer je to u rukama lekara. Zvezda nije jedan igrač, ma ko on bio. Koga ima, dobro je da je tu, koga nema, žao nam je, ali moramo dalje", rekao je Čović.Prva utakmica igraće se u petak od 19.00, a druga u nedelju u istom terminu u dvorani "Aleksandar Nikolić".Ulaznice za prve dve utakmice prodavaće se sutra od podneva u prostorijama kluba na Malom Kalemegdanu i Sportskog društva Crvena zvezda.