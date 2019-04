Muk u Barseloni, šta je sa Mesijem?

Barselona je sinoć ostvarila pobedu u prvoj utakmici četvrtfinala Lige šampiona, na Old Trafordu pao je Mančester junajted rezultatom 1:0. Katalonci su mogli da plate skupu cenu trijumfa pošto se u jednom trenutku Leo Mesi povredio kada ga je Smoling dokačio po licu i raskrvario nos, ali sada su stigle dobre vesti. "Bio je to neugodan udarac za Lea, moraćemo što pre da proverimo ozbiljnost povrede. Ima modricu na oku, ali on je jak i mislim...