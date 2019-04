Krivokapić: Želimo da nastavimo seriju koju smo započeli

Trener fudbalera Vojvodine Radovan Krivokapić rekao je danas da njegova ekipa želi da nastavi seriju pobeda i da će učiniti sve da dođe do trijumfa i protiv Proletera. "Pred nama je jedan derbi, a takvi mečevi sa sobom uvek donose neizvesnost, bez obzira na to o kakvom tipu derbija se radi i bez obzira na to da li se igra u najnižem ili najvišem rangu takmičenja", rekao je Krivokapić na konferenciji za novinare. U prvom kolu plej-ofa Super...