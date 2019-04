F1: Hamilton najbrži u Kini

On je kroz cilj prošao ispred timskog kolege Valterija Botasa i pilota Ferarija Sebastijana Fetela, dok su četvrti i peti bili Maks Ferštapen i Šarl Lekler. Hamilton je startovao sa druge pozicije, ali je već na samom startu, pre prve krivine pretekao Botasa i „zaseo“ na „čelo karavana“, posle čega prvo mesto nije ispuštao do kraja trke. Šarl Lekler je sa četvrte startne pozicije došao do trećeg mesta, ali je odlukom ekipe propustio ispred...