Moto GP: Prva pobeda Aleksa Rinsa u karijeri

To je bila prva pobeda u karijeri mladog Španca i prva za japansku ekipu još od 2016. godine kada je na VN Velike Britanije trijumfovao Maverik Vinjales. Prvi deo trke je obeležio svojom sigurnom vožnjom Mark Markez, ali onda aktuelni šampion pada sa motora i završava trku pre vremena, te to otvara prostor za borbu između Rosija i Rinsa za pobedu. Iako je popularni „Doktor“ vodio do četiri kruga do kraja trke, Rins ga je pretekao na delu...