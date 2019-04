ATP Monte karlo: Lajović ‘preskočio’ Žazirija

Oba tenisera čuvala su servis sve do devetog gema, kada je Lajović uspeo prvo da napravi brejk, a potom i da odbrani tri brejk lopte, čime je poveo 1:0 u setovima. U drugom setu ponovo nije bilo brejkvoa sve do rezultata 4:4, kada je Lajović naterao rivala na kapitulaciju, a potom još jednim sigurnim gemom stigao do pobede. U drugom kolu ga očekuje bolji iz duela Gvido Andreoci – David...