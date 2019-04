ATP: Tipsarević u drugom kolu Meksika

Janko Tipsarević plasirao se u drugo kolo turnira u Meksiku pobedom nad domaćim teniserom Lukasom Gomezom rezultatom 2:1 u setovima.[yuzo_related] Tipsarević je prvi set otvorio furiozno, vezao dva brejka poveo sa 3:1, ali je Gomez odgovorio vrativši jedan brejk. No, snage za drugi nije bilo, pa je naš teniser stigao do prednosti od 1:0 u setovima. U drugom delu igre Tipsarević je uspeo da se vrati nakon što je gubio 4:1, stigne do 5:5, ali...