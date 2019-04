Ovakvog ga nismo viđali u zvezdi: Dva brutalna zakucavanja Marka Gudurića (video)

Košarkaši Fenerbahčea su u prvom meču četvrtfinalne serije Evrolige sa 76:43 razbili Žalgiris, a velikog udela u toj pobedi imao je i naš reprezentativac Marko Gudurić.[yuzo_related] On je sa 13 poena bio drugi najefikasniji u Feneru (Kalinić ubacio 16), a iskazao se i kao sjajan motivator. Naime, Gudurić je u dva navrata zamalo polomio obruč prilikom zakucavanja. Prvi put sredinom druge četvrtine: Don’t bite on the...