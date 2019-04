Kreće prodaja karata za "večiti" derbi!

Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je da su karte za 160. "večiti" derbi u četvrtak puštene u prodaju putem interneta. Karte se mogu kupiti na sajtu "iticket.rs", a na blagajnama će se naći u ponedeljak, 22. aprila. Blagajne stadiona "Rajko Mitić" radiće od 10 do 18 sati svakog dana do dana odigravanja utakmice. Na dan odigravanja meča blagajne će biti otvorene od 10 sati do početka susreta. Cene karata su: Sever: 500 rsd Jug: 500 rsd...