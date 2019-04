Počinje prodaja: Ulaznice za večiti derbi od ponedeljka na blagajnama "Marakane"

Šampion Srbije će u 33. kolu Superlige, odnosno trećoj rundi plej-ofa odmeriti snage sa večitim rivalom, i karte za susret na stadionu "Rajko Mitić" već od četvrtka su u prodaji putem interneta. Ulaznice za 160. večiti derbi od ponedeljka, 22. aprila, biće dostupne i na blagajni Marakane. Blagajne će od ponedeljka do srede raditi od 10 do 18 časova, dok će se karte u četvrtak, na dan utakmice, prodavati od 10 časova do početka derbija....