Derik "Beli" kampovao kod Jokića, maestalni Bobi smirio Karisa "Zelenog"!

U najgorem trenutku po Nagetse, Derik Vajt je "odlučio" da odigra meč karijere. Momak koji je iz Kolorada, nije imao milosti prema "zemljacima", ubacio je 36 poena i doveo Sparse do 2:1. Odbranili su domaći teren, od početka snažno pritiskali Džamala Mareja koji ih je rasturio u poslednjoj četvrtini prethodnog meča, na kraju je Marej završio sa šest poena. Nikola Jokić je brojao do 22, imao 8 skokova i 7 asistencija za goste. On u proseku u...