Klipersi se držali, ali na kraju slavili Voriosi za 3:1

3 down. 13 to go. Dubs lead the series 3-1. pic.twitter.com/jsIzFJo2Ls Košarkaši Golden Stejta savladali su Los Anđeles Kliperse u četvrtom meču serije i slavili rezultatom 113:105 pa sada vode sa 3:1 u seriji i na korak su od plasmana u četvrtfinale plej ofa NBA lige. Peti meč koji bi mogao da bude i odlučujući igra se 25. aprila, a domaćin će biti Golden Stejt. 2⃣3⃣ x 3⃣5⃣ pic.twitter.com/tyn4scyEdd Prvih 12 minuta Voriorsi su rešili u...