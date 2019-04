Denver na korak od polufinala, Jokić blizu tripl-dabla (video)

Košarkaši Denvera pobedili su prošle noći na svom terenu San Antonio sa 108:90 u petoj utakmici prve runde plej-ofa Zapadne konferencije NBA lige i sada im nedostaje samo još jedan korak do plasmana u polufinale. Denver je odigrao sjajan meč, vrlo brzo je stigao do dvocifrene prednosti, da bi ona u poslednjoj deonici iznosila i maksimalnih plus 30. Nagetse su do pobede vodili Džamal Marej i Nikola Jokić. Marej je ubacio 23 poena, dok je Jokić...