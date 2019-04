Formula 1: Mercedes vlada Azerbejdžanom, odlični Lekler umalo do iznenađenja!

Lekler je današnju trku krenuo sa 10. mesta, a onda sjajnom vožnjom stigao do 3. pozicije, da bi nakon odlaska u boks Botasa i Hamiltona preuzeo prvo mesto. Međutim, utisak je da je predugo ostao na stazi i da je Ferari trebalo ranije da mu zameni pneumatike. Na šesnaest krugova do kraja Leklera su obišli Boatas i Hamilton. FINAL CLASSIFICATION: Round 4, Azerbaijan Bottas wins and takes the drivers’ championship...