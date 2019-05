Lekar španske reprezentacije: Ukoliko se Iker vrati fudbalu, moglo da bude ‘kobno’…

Tokom današnjeg dana iz Španije su stizale vesti da bi golman Zmajeva posle oporavka mogao da se vrati treninzima. On je potpisao novi ugovor sa Portom, ali će tridesetsedmogodišnji as po svemu sudeći morati da ‘okači kopačke o klin’. – Ugrađen mu je stent, to vas onemogućava da se bavite sportom na vrhunskom nivou. Može da živi normalno, ali da se vrati na teren, rizikuje novi infarkt i katastrofalne posledice, kazao je nekadašnji...