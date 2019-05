NBA, plej-of: Jokić ‘kasno upalio’, a potom umalo stigao do novog tripl-dabla (video)

Trejlblejzersi su rezultatom 97:90 porazili Nagetse u Denveru. Jedino je prvi deo prvog poluvremena pripao domaćoj ekipi koja je maksimalno vodila sa plus četiri. Kada je Denver ispustio vođstvo, do kraja meča praktično da nije bio ni blizu novog. Na nešto više od sedam minuta do kraja kvartala trojkom Mekaluma je Portland otišao na plus dva i započeo svoju dominaciju u sinoćnoj utakmici. Od 10:7 koliko je u jednom momentu bilo za Nagetse,...