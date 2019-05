Salah propušta revanš sa Barselonom

Beta pre 2 sata

Trener fudbalera Liverpula Jirgen Klop rekao je danas da će napadač Mohamed Salah propustiti predstojeću revanš utakmicu polufinala Lige šampiona protiv Barselone.Salah je doživeo potres mozga u subotu tokom utakmice sa Njukaslom (3:2), a Klop je rekao da egipatskom fudbaleru ni lekari ne bi dozvolili da igra sutra."Salah se oseća dobro, ali ne dovoljno dobro sa medicinske strane gledišta. On je očajan, želi da igra, ali mi to ne možemo", rekao je Klop.Salah se tokom utakmice sudario sa golmanom Njukasla Martinom Dubravkom i snažno je udario glavom u zemlju.Klop je naveo da će Salah biti spreman za utakmicu sa Vulverhemptonom u nedelju na Enfildu, odlučujućoj u borbi za titulu u Premijer ligi.Liverpul je u prvoj polufinalnoj utakmici Lige šampiona u Barseloni izgubio sa 0:3, pa ga u utorak od 21 čas na Enfildu čeka težak zadatak. Osim Salaha, taj duel propustiće i Roberto Firmino, koji je povredio mišić."Dva najbolja napadača na svetu nam nisu na raspolaganju", dodao je Klop.Firmina je protiv Njukasla u startnoj postavi zamenio Danijel Staridž, dok je rezervista Divok Origi zamenio Salaha i postigao pobedonosni gol u završnici utakmice."Čini se da morate da budete savršeni da pobedite (Barselonu) i mi ćemo to pokušati", rekao je Klop i dodao da bi njegovi igrači mogli da "dožive neuspeh na najlepši način"."Slavite situaciju uz dobar fudbal. To bi trebalo da bude fudbalska žurka", rekao je Klop.