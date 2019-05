Lovren: Ljuti me što ljudi otpisuju Liverpul, posedujemo snagu i kvalitet da preokrenemo!

Naime, njemu smeta jer su njegovu ekipu otpisali pred revanš meč polufinala LŠ protiv Barselone. Ocenio je da njegov tim ima neophodan kvalitet da preokrene situaciju u revanšu. Podsetimo, Liverpul je poražen 3:0 u prvom meču i zbog toga im javnost ne da veliku šansu za prolaz u finale. – To me jako ljuti. Ćini me gladnim da im pokažemo da smo sposobni da prkosimo verovatnoći i uradimo nešto posebno na Enfildu. Imamo sjajan tim, a takvi...