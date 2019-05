ATP Madrid: Nole se prošetao do trećeg kola

Ako se po jutru dan poznaje Nole bi u Madridu najzad mogao da zablista. Srbin je za sat i pet minuta sa 2:0 (6:4 i 6:2) pobedio Tejlora Frica. Videlo se od prvog servis gema da je naš as samouveren, pogodio je svaki prvi servis, a poen nije izgubio sve do svog četvrtog servis gema. Frica je ‘brejknuo’ u sedmom gemu i poveo sa 4:3. Tu prednost je sačuvao do samog kraja prve deonice – 6:4. U drugom setu Novak Đoković je bio još furiozniji....