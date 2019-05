Denver i Jokić prokockali plus 17 i ostali bez finala Zapada

Beta pre 6 sati

Košarkaši Portlanda plasirali su se večeras u finale Zapadne konferencije NBA lige, pošto su u odlučujućem meču polufinala pobedili Denver sa 100:96.Portland je do prvog finala Zapada od sezone 1999/2000. vodio sjajni Si Džej Mekalum koji je postigao 37 poena, uz devet skokova. Njega je najbolje pratio Evan Tarner sa 14 poena, poen manje ubacio je Demijan Lilard, dok je Ener Karter postigao 12.U redovima Denvera ponovo je najbolji bio Nikola Jokić koji je za 42 minuta na terenu postigao 29 poena, uz 13 skokova i dve asistencije. Džamal Marej je ubacio 17, a Geri Haris 15 poena.Portland će u finalu Zapada igrati protiv Golden stejta, koji je u polufinalu eliminisao Hjuston sa 4:2.Denver je sjajno počeo meč i predvođen Jokićem stigao je do dvocifrene prednosti. Prvu četvrtinu je završio sa plus 12, da bi ta prednost u drugoj iznosila i 17 poena.Portland se, međutim, probudio i zaigrao bolje. Nošeni Mekalumom, Blejzersi u drugoj deonici smanjili prednost Portlanda na devet poena, da bi se u trećoj deonici u potpunosti vratili u meč.Na nešto manje od šest minuta pre kraja tog dela igre Portland prišao je na samo minus tri (58:55) i ponovo je za to najzaslužniji Mekalum.Poenima Mekaluma sa linije za slobodna bacanja pedesetak sekundi pre kraja te deonice Portland je prišao sa samo koš zaostatka, da bi isti igrač potom doneo i prvu prednost Blejzersima na ovom meču - 70:71.Denver je na poslednji odmor otišao s košem prednosti (72:71), ali na početku poslednje četvrtine nije mogao da pronađe ritam s početka utakmice.Portland je nakon trojke Lilarda devet minuta pre kraja meča stigao do svoje najveće prednosti - 81:76.Blejzersi su održavali prednost, sve do minut i 40 sekundi pre kraja kada je Denver prišao na samo poen zaostatka.U neizvesnoj zavšnici, Mekalum je 11,4 sekundi pre kraja pogodio za 98:95, nakon toga je Jokić iskoristio samo jedno slobodno bacanje, da bi Tarner osam sekundi do kraja pogodio oba bacanja za velikih plus četiri za Portland.Jokić je u poslednjem napadu pokušao da postigne troju s velike udaljenosti, nije uspeo, pa je Denver i posle deset godina ostao bez finala Zapada.