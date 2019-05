Tošić: Zaslužili smo plasman u finale Kupa

Beta pre 5 sati

Fudbaler Partizana Zoran Tošić rekao je danas da je njegova ekipa zasluženo prošla u finale Kupa i da je zadovoljan što će za se trofej igrati "večiti" derbi protiv Crvene zvezde."Verovali smo i znali da imamo kvalitet. Zaslužujemo da igramo finale, što smo i pokazali na terenu. Fudbal se igra zbog ovakvih utakmica, zbog trofeja", rekao je Tošić za klupski sajt.Partizan se sinoć plasirao u finale Kupa, u kome brani trofej, pošto je u revanš utakmici polufinala Kupa u Nišu odigrao nerešeno 1:1 sa Radničkim. Crno-beli su prošli dalje, pošto su u prvom meču pobedili sa 1:0."Ulog je bio veliki, pritisak ogroman, kao i naša želja. Svaka greška, najmanji pokret, pad koncentracije na pola sekunde se skupo plaća u ovakvim utakmicama. Mi smo imali plan od samog početka i nismo birali fudbalski način kako da dođemo do njega. Uspeli smo i očekuje nas još jedan stepenik da bismo uzeli trofej", naveo je Tošić.On je u 80. minutu postigao izjednačujući gol, posle asistencije Rikarda Gomeša."Osetio sam da treba da ispratim akciju, a onda smo imali sreće da lopta dođe na pravo mesto i meni iz te pozicije nije bilo teško da postignem gol", dodao je Tošić.Mladi fudbaler Lazar Pavlović debitovao je sinoć za Partizan, a Tošić je rekao da je on bio odličan i da ga čeka još mnogo utakmica.Finale Kupa igra se 23. maja, a protivnik Partizanu biće Crvena zvezda, koja je u dve utakmice izbacilla Mladost iz Lučana."Mislim da su svi srećni što je finale novi derbi i da je to još jedan izazov i za nas i navijače. Sezona je bila duga i naporna da bismo je lako bacili u vodu. Imamo priliku da osvojimo trofej i učinićemo sve da to uradimo", rekao je Tošić.