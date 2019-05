Đoković u finalu masters turnira u Rimu

Đoković je do treće pobede u isto toliko duela sa Švarcmanom došao posle dva sata i 31 minuta igre. Srpski teniser će u finalu masters turnira u Rimu igrati protiv Španca Rafaela Nadala koji je ranije danas sa 6:3 i 6:4 pobedio Grka Stefanosa Cicipasa. Meč između prvog i 24. tenisera na ATP rang-isti počeo je sigurnim servisima s obe strane. Tako je bilo sve do osmog gema kada je Đoković do brejk lopte i odmah je iskoristio, a potom na...