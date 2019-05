Srpske odbojkašice ubedljive protiv Holandije

„Postoji velika želja da igračice budu najbolje moguće i da pobede. Pogotovo je lepo kada je lepa atmosfera i kada ima ovoliko ljudi. Nismo to očekivali i prijatno je iznenađenje. Igra nije na nivou sa Svetskog prvenstva, ali je to normalno. Igrale su punim srcem, što je rezultiralo maksimalnom pobedom. Zadovoljni smo kako je sve to izgledalo“, rekao je selektor Zoran Terzić posle utakmice u Beogradu. Srbiju je predvodila Tijana Bošković sa...