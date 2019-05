NBA: Čudo kakvo se retko viđa, Lenard ‘pokidao’ Bakse, Toronto je šampion ‘Istoka’ (video)

Hot sport pre 1 sat | Darko Noveski

Milvoki je vodio sa 2:0 u finalnoj seriji ‘Istoka’, ali je Toronto vezao četiri pobede, podigao pehar i overio veliko finale sa Golden Stejtom.

Toronto danas kliče jedno ime – Kavaja Lenard! Fenomenalno krilo Reptorsa vodilo je svoj tim do četvrte pobede nad Milvokijem 100:94 i plasmanu u veliko finale NBA lige sa Golden Stejtom. Bio je to meč u kom je Lenard izdominirao sa 27 poena i čak 17 skokova uz sedam asistencija, ali idemo redom… Bio je to meč koji je u svojim rukama držao Milvoki. Baksi su skoro sve vreme vodili do poslednje četvrtine. Dovoljno je reći da su gosti pred kraj