Četvrta titula: Hamilton za Nikija Laudu

Večernje novosti pre 3 sata | P.Ž.

Pobedu posvećujem velikom Nikiju, koji će nam mnogo nedostajati - rekao je svetski šampion

POBEDU,77. po redu, britanski vozač Mercedesa Luis Hamilton posvetio je legendarnom Nikiju Laudi, koji je nedavno preminuo. Hamilton je maestralno vozio od starta do cilja Velike nagrade Monaka, šeste trke ovogodišnjeg šampionata. - Ovo je bila jedna od najtežih trka, imao sam problema sa gumama, Ferštapen me je pritiskao ali sam uspeo da izdržim do kraja. Pobedu posvećujem velikom Nikiju, koji će nam mnogo nedostajati - rekao je Hamilton.