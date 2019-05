Naklon do poda! O ovom potezu bruji planeta! Rivalka je završila u suzama, a onda je naša teniserka pokazala koliko je velika /foto/

Blic sport pre 3 sata | Milan Zarić

Najbolje rangirana srpska teniserka Aleksandra Krunić prvi put u karijeri je izborila plasman u drugo kolo Rolan Garosa, i to nakon što je pobedila Australijanku Dariju Gavrilovu.

Aleksandra je osvojila prvi set sa 6:3, a u drugom je pri rezultatu 2:2 došlo do predaje protivnice. Gavrilova jednostavno nije mogla da izdrži do kraja, bolovi u butnom mišiću su bili jači od nje, pa je našoj teniserki morala da pruži ruku i da se publici izvini što ne može da okonča meč. A to što je predala Aleksandri Krunić emotivno je dotuklo australijsku teniserku. Tokom meča je doživela povredu butnog mišića, nije uspela da se izbori sa