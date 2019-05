"Molio sam boga": Filip Krajinović otkrio šta je očekivao od protivnika u maratonskom trileru

Blic sport pre 3 sata | Sportklub

Naš teniser Filip Krajinović odigrao je pravi maraton sa Robertom Karbeljasom Baenom 6:4, 6:4, 6:7(7), 3:6, 8:6, a posle duela je istakao da mu je agresivnost donela pobedu. - Težak meč.

Držao sam ga pod kontrolom skoro tri seta, servirao za pobedu i imao meč loptu, a posle mi se dogodio neverovatni pad koji mi se retko dešava - počeo sam mnogo da grešim iz prve lopte, što ne radim skoro nikada. Eto, desilo se, a on je preuzeo inicijativu i ja sam ušao u njegovu igru. Posle sam nekoliko puta servirao za trijumf u petom setu, nisam uspeo, ali ostao sam agresivan do kraja i mislim da je to bio ključ - rekao je Krajinović. Naš