Nejmar negirao optužbe za silovanje

Getty Images Nejmar trenutno trenira u Brazilu za prvenstvo Južne Amerike u fudbalu

Brazilska fudbalska zvezda, Nejmar, oštro je negodovao protiv optužbe da je silovao ženu u Parizu.

Prema policijskom izveštaju koji je podnet u Sao Paolu, žena tvrdi da ju je napao u hotelu u glavnom gradu Francuske, gde Nejmar igra za fudbalski klub Pari Sen-Žermen (PSG).

Nejmarovi menadžeri objavili su izjavu u kojoj se navodi da fudbaler „potpuno negira" te optužbe.

Nejmar trenutno boravi u Brazilu gde trenira sa reprezentacijom za prvenstvo Južne Amerike u fudbalu.

Za šta je optužen?

Prema policijskim dokumentima, žena - čije ime nije navedeno - upoznala je Nejmara na Instagramu i on joj je predložio da se sretnu u Parizu.

Obezbedio joj je avionsku kartu iz Brazila za Francusku i rezervisao sobu u Hotelu Sofitel Paris Du Triumf.

Kada je Nejmar došao u hotel 15. maja, on je „očigledno bio pijan", navodi žena.

Nakon razgovora i zagrljaja, „u nekom trenutku, Nejmar je postao agresivan, i na nasilan način prisilio je žrtvu na seksualni odnos", navodi se u policijskom dokumentu.

Dva dana kasnije žena se vratila u Brazil, a da prethodno nije prijavila navodni incident francuskoj policiji, jer je bila „emotivno uzdrmana i strahovala je od toga da prijavi slučaju u drugoj zemlji", kaže se u dokumentu.

Šta kaže Nejmar?

U saopštenju objavljenom nakon što su optužbe dospele u javnost, menadžeri fudbalera saopštili su: „Potpuno odbacujemo nepravedne optužbe i, pre svega, se protivimo kreiranju negativne slike u medijima."

Otac fudbalera, Nejmar dos Santos, izjavio je u subotu za Band TV u Brazilu da je „jasno da je to bila zamka".

„Ako se javno mnjenje ne iskristališe i ako ne možemo brzo da dokažemo istinu, to će biti problem. Ako moramo da pokažemo Nejmarov Vats Ap i razgovore s tom devojkom, to ćemo i da uradimo", dodao je on.

Da li je Nejmar spreman za Kopa Ameriku?

27-godišnji napadač neće biti kapiten reprezentacije Brazila, zbog nedavnih problema sa disciplinom.

Francuska fudbalska asocijacija zabranila je Nejmaru da igra tri utakmice nakon što je pogodio navijača posle poraza PSŽ od Rena u finalu Kupa Francuske prošlog meseca.

Navodno je učestvovao i u svađi u svlačionici.

Kopa Amerika - prvenstvo Južne Amerike u fudbalu - održava se u Brazilu od 14. juna do 7. jula.

Nejmar je morao da prekine da trenira u utorak, kada je imao problema sa kolenom, iako je procenjeno da povreda nije ozbiljna.

(BBC News, 06.02.2019)