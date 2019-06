Navijači Liverpula u transu posle osvajanja Lige šampiona

N1 Info pre 4 sata | Branimir Smilić

Navijači Liverpula u velikom broju, baš kao i Totenhemovi, doputovali su u Madrid na meč finala Lige šampiona, a posle duela na Vanda Metropolitanu pristalice kluba sa Enfilda su 'eksplodirale'.

Crveni su u finalu savladali ekipu iz Londona 2:0 i posle 14 godina vratili trofej u svoje vlasništvo. Liverpul je šesti put na krovu Evrope, a ispred njih su još samo Milan sa sedam i madridski Real sa 13. Posle poslednjeg zvižduka sudije Damira Skomine počelo je neopisivo slavlje navijača kako u Madridu, tako i na ulicama Liverpula. Odjekivale su reči čuvene himne "You never walk alone", skandiralo se Jirgenu Klopu i njegovim junacima, plakalo