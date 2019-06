Zvezda u finalu Superlige posle neizvesne završnice protiv Mege

Politika pre 7 sati

Košarkaši Crvene zvezde plasirali su se u finale Superlige Srbije, pošto su u polufinalnoj seriji plej-ofa pobedili Megu sa 2:0.

Zvezda je do druge pobede nad Megom u polufinalu Superlige od 96:91 (24:25, 25:25, 24:22, 23:19) došla u vrlo neizvesnoj završnici i to pošto je Adam Mokoka na 3,4 sekunde pre kraja pri rezultatu 92:91 promašio slobodno bacanje. Meč u hali „Mega fektori” bio je neizvestan od prvog do poslednjeg minuta. Ekipe su se često smenjivale u vođstvu, ali je tim Milana Tomića u samoj završnici ipak uspeo da meč prelomi u svoju korist. Najefikasniji u