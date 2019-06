Lauri: Još ništa nismo uradili

N1 Info pre 7 sati | Ivana Salapura

Košarkaš Toronta Kajl Lauri smatra da tri do sada ostvarene pobede u finalnoj seriji protiv Golden Stejta ne znače da će njegov tim lako doći i do četvrte.

Reptorsi su uspeli i u drugoj utakmici u Ouklendu da dođu do brejka i to posle velikog preokreta. Ekipa iz Toronta povela je sa 3:1 u seriji, pošto je u noći između petka i subote slavila sa 105:92. "Još ništa nismo uradili", kazao je Lauri. "Ostvarili smo tri pobede, ali to nam ništa ne garantuje. Moramo da trijumfujemo i četvrti put i to nam je jasno. Igramo protiv aktuelnih šampiona i oni se sigurno neće predati lako. Izaći će na naš teren,