Uspešna provera: Košarkašice Srbije ubedljive protiv Slovačke

Večernje novosti pre 3 sata | Beta

Naša generalna proba za EP biće u Francuskoj sledeće nedelje. Tamo ćemo odigrati tri utakmice protiv Francuske, Turske i Rusije koje su potpuno druga klasa i onda ćemo znati nešto više o nama - rekla je Maljkovićeva

Ženska košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je danas selekciju Slovačke sa 93:60 (22:16, 31:14, 24:16, 16:14) u pripremnom meču za Evropsko prvenstvo. Reprezentacija Srbije je od samog početka meča nametnula agresivan ritam i stigla je do vođstva od 12:5 u četvrtom minutu. Slovačka je uzvratila brzom igrom i preciznim šutem za tri poena, pa su košarkašice Srbije na prvi mini odmor otišle sa plus šest (22:16). Srbija je do prve dvocifrene