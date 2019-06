LIGA NACIJA Srbija – Kanada 3:2 (25:17, 24:26, 25:21, 26:28, 15:12)

Dnevnik pre 1 sat | Dnevnik.rs

Odbojkaši Srbije zabeležili su i drugu pobedu u Ligi nacija, ponovo posle pet setova, a savladali su domaćine turnira reprezentaciju Kanade koja je slovila za velikog favorita.

(Od našeg specijalnog izveštača) Odigrali su izabranici Nikole Grbića bez pardona, na sve ili ništa, pa su ponovo uzeli veći deo kolača posle taj-brejk lutrije. Dobro je počela Srbije, as servisima Petkovića i Ćirovića te jednom greškom Kanađana, poveli su naši momci 7:3, ali je odmah uzvratio veoma raspoloženi Mar te napadima i strašnim servisima poveo svoj tim do vođstva (8:7). Mar je do tada osvojio čak šest poena i potvrdila se sumnja da će